El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un incremento gradual, alcanzando los 24 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y aumentando hasta un 81% por la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos serán moderados, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que las lluvias sean más probables entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de probabilidad de que se produzcan chubascos ligeros. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia es posible, no se espera que cause inconvenientes significativos.

La probabilidad de tormentas también se incrementa durante la tarde, alcanzando un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la actividad eléctrica no se prevé que sea intensa, y las tormentas, si ocurren, serán de corta duración.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 22:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más cálida de lo habitual. En resumen, se espera un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.