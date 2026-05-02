El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 a 18 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 79%. Este ambiente fresco y húmedo puede resultar en una sensación de mayor frescura, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un cielo más cubierto. Entre las 6 y las 13 horas, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al 79%, lo que podría generar una sensación de bochorno en algunos momentos. A pesar de la nubosidad, no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo.

Sin embargo, a partir de las 14 horas, la situación comenzará a cambiar. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 80% entre las 14 y las 20 horas. Durante este intervalo, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traducirse en algunas gotas dispersas, pero sin acumulaciones significativas. Las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 25 grados hacia las 18 horas, lo que podría generar un contraste con la frescura de la mañana.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde el suroeste, se registrarán rachas que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, siendo más intensas durante la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, cerrando el día en torno a los 18 grados .

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un inicio nublado y fresco, seguido de un aumento de la temperatura y la probabilidad de lluvias escasas por la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.