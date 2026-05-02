El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

La jornada del 2 de mayo de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo cubierto con nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo seguirá cubierto, pero se comenzarán a registrar intervalos nubosos con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, alcanzando un 65%. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Es recomendable que los ciudadanos lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor estimado de 25 grados , lo que proporcionará un respiro del fresco matutino. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 19 grados hacia las 11 de la noche. La humedad relativa será alta, rondando entre el 48% y el 76% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre 9 y 14 km/h, predominando de dirección sureste y noreste. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, podrían hacer que la sensación de frescura sea más notable, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

La probabilidad de tormentas es baja en general, con un 10% durante la mañana y un 40% en la tarde, lo que sugiere que, aunque hay posibilidades de chubascos, no se anticipan tormentas severas. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque podría verse ligeramente afectada por la presencia de nubes densas.

En resumen, el día en La Rinconada se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y cubiertas, temperaturas agradables en la tarde y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y potencial de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.