El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 50% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de Puente Genil disfruten de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.
El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y agradable, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos. La dirección del viento también puede influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con los valores reales.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. La combinación de temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.
En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta como una jornada primaveral, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado que aportará frescura. Los residentes pueden esperar un día soleado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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