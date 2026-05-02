El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera en Priego de Córdoba un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 22 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde.

El estado del cielo será predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas que dominarán gran parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se experimentará un cielo poco nuboso, pero a partir de las 01:00 horas, las nubes altas comenzarán a hacerse más evidentes, manteniéndose así hasta la tarde. A partir de las 20:00 horas, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso que podría persistir hasta el final de la jornada.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día. Esto sugiere que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la probabilidad de que se materialicen es baja.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% a medianoche y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de humedad podría ser notable en las primeras horas.

El viento soplará desde el sureste al principio, con velocidades que alcanzarán hasta 15 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre, aunque con la posibilidad de algunas ráfagas de viento que aportarán frescura a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.