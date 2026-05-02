El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para el mediodía, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría afectar la luminosidad y la sensación térmica.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 14 grados hacia las 06:00 horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 21 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, especialmente durante la mañana, alcanzando hasta un 91% a las 08:00 horas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente cuando las temperaturas comiencen a subir. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en torno al 56% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con las temperaturas más altas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 30%, lo que podría traer algunas lluvias ligeras en la tarde. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 10% hacia el final de la tarde.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a posibles lluvias por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de que el tiempo puede cambiar a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.