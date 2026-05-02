El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad será más densa. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Palma del Río durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones, ya que la probabilidad de tormentas es baja, pero no se puede descartar completamente en las horas de la tarde, cuando la inestabilidad atmosférica podría aumentar ligeramente.

El viento soplará desde el suroeste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 6 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el este y noreste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

La visibilidad será buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:24 y poniéndose a las 21:12, ofreciendo un hermoso espectáculo natural para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, Palma del Río experimentará un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y la humedad. Se recomienda disfrutar de la jornada, pero con atención a las condiciones climáticas que podrían cambiar a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.