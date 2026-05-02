El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 81% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a partir de la tarde, con un 75% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá, y las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Los habitantes de Los Palacios y Villafranca deben estar preparados para un día variable, donde la mejor opción será disfrutar de actividades bajo techo o con un paraguas a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.