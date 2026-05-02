El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Osuna se presenta con un panorama mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se podrán observar nubes altas que irán alternando con momentos de cielo cubierto. A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando se prevé que el cielo esté cubierto.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 19 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 23 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el sol se oculta, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia la noche. La sensación térmica será moderada, con un aumento de la humedad relativa que oscilará entre el 65% y el 79% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 40% entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, las posibilidades de tormenta son bajas, con un 20% de probabilidad en la misma franja horaria. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para lluvias intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 9 km/h, aumentando a 24 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se prevén entre las 11 y las 12, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender, lo que permitirá disfrutar de una velada templada. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente tranquilo en Osuna.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.