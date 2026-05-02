El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera la presencia de nubes altas, lo que podría dar un aspecto grisáceo al cielo, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 82% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las nubes altas continuarán dominando el cielo, pero se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 7 de la mañana. La brisa será suave, con vientos del sur a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará un poco. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 22 grados . Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 35% de probabilidad de precipitaciones en este intervalo. A pesar de esto, las lluvias no se anticipan como un evento significativo, y cualquier precipitación que pueda ocurrir será ligera.

La tarde también traerá consigo un aumento en la velocidad del viento, que podría alcanzar hasta 32 km/h desde el noroeste, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Esto, combinado con la humedad que se espera en torno al 58%, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 17 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 75%, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo. En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo variable, con nubes predominantes y temperaturas moderadas, sin descartar la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.