El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un leve descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, antes de volver a bajar a 18 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con ligeros aumentos en la tarde, aunque sin expectativas de acumulación.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A partir de la tarde, el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el noreste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 5% en las primeras horas y aumentando a un 20% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque sin indicios de que se materialicen. La tarde podría presentar un cielo más cubierto, pero las condiciones no parecen propicias para tormentas eléctricas.

Los amaneceres en Montilla serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:21 y poniéndose a las 21:09, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz. A pesar de la nubosidad, los momentos de sol serán frecuentes, ofreciendo oportunidades para disfrutar del aire libre. En resumen, el día se presenta como un día típico de primavera, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.