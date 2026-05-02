El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , lo que sugiere un inicio de día templado.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 69%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. A partir de la 1 de la tarde, existe un 50% de probabilidad de lluvia, aunque se espera que sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto podría ser suficiente para mojar ligeramente el suelo, pero no se anticipan tormentas significativas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 22 grados .

El viento será otro factor a considerar hoy. Se espera que sople desde el sur-suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en torno a los 14 km/h.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, llegando a un 87% en las últimas horas, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo. Las nubes altas continuarán dominando el cielo, y aunque no se prevén lluvias significativas, la posibilidad de chubascos ligeros persistirá.

En resumen, Moguer experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una ligera probabilidad de lluvia en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, especialmente al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.