El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, alternando entre momentos de cielo cubierto y nubes altas, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas experimentarán ligeras variaciones, comenzando en torno a los 17 grados en la mañana y descendiendo a 15 grados en las horas centrales del día. Hacia la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 21 grados en su punto máximo. La humedad relativa será alta, comenzando en un 73% y disminuyendo gradualmente hasta un 57% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno en los momentos más cálidos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% en todos los períodos. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 40% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen en forma de lluvia.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que la racha máxima de viento alcance los 27 km/h por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque la nubosidad podría dificultar la observación del cielo estrellado.

En resumen, Martos experimentará un día nublado con temperaturas agradables, sin precipitaciones, pero con un leve riesgo de tormentas por la tarde. Los habitantes de la localidad pueden disfrutar de un día al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.