El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados , con un leve descenso a medida que avance el día.

A partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con períodos de nubes muy densas que podrían generar un ambiente más sombrío. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, llegando a los 24 grados , lo que proporcionará un respiro cálido antes de que el sol comience a descender. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 46% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, existe un 40% de probabilidad de que se produzcan lluvias ligeras, lo que podría alterar brevemente el tiempo. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 40% durante este mismo período, por lo que es recomendable que los habitantes de Marchena estén preparados para posibles cambios en el tiempo.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.