El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 51% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que las primeras horas de la mañana se mantengan secas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente. Se estima que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de precipitación alcanzará un 80%, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo intervalos nubosos y condiciones de inestabilidad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar rachas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, con predominancia de vientos del oeste hacia la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 50% en las horas de mayor inestabilidad, lo que podría generar algunas tormentas aisladas en la región. Sin embargo, se espera que estas sean de corta duración y no generen acumulaciones significativas de agua.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el cierre de un día que, aunque comenzará tranquilo, se tornará inestable en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.