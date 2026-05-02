El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Mairena del Alcor se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga alrededor del 56% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambia, ya que se prevé un aumento en la posibilidad de lluvias escasas, con un 50% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el suroeste por la mañana, con velocidades que alcanzarán los 7 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que el viento cambie a dirección norte, con rachas que podrían llegar hasta los 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 76% durante la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día variable, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol antes de la llegada de las nubes y posibles lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.