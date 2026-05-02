El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán la mayor parte de la jornada. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, comenzando en torno a los 16 grados y descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 15 grados, con un leve aumento hacia la tarde, donde se prevé que alcancen los 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 33 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento a un 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque no se esperan fenómenos significativos. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.