El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, y esta tendencia se mantendrá a lo largo del día, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, donde se espera un cielo cubierto en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 26 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables de 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y 17 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados hacia las 18:00 horas y un máximo de 26 grados a las 19:00 horas. La noche traerá un descenso, con temperaturas que rondarán los 19 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 53% a la medianoche y aumentando progresivamente hasta alcanzar un 69% a las 09:00 horas. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en contraste con las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, existe una probabilidad de lluvia del 20% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% entre las 20:00 y las 02:00 horas, lo que indica que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para tormentas severas. En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.