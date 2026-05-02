El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . La mañana comenzará con un ambiente templado, con temperaturas alrededor de los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 15:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% a la medianoche y aumentando hasta un 76% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya hacia la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, las condiciones no parecen indicar que se produzcan tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se mantiene en un 25% durante el mismo periodo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Linares disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, aunque con un leve riesgo de lluvia en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.