El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en el cielo durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas serán la característica principal del cielo, pero a medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . La mañana comenzará con un leve frescor, alcanzando los 17 grados a las 00:00 y manteniéndose en torno a los 16 grados hasta las 09:00. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 21 grados entre las 14:00 y las 16:00, antes de descender nuevamente hacia la tarde y noche. La temperatura mínima se registrará a las 06:00, con 15 grados, mientras que la máxima se alcanzará a las 15:00, con 21 grados.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 76% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 53% hacia las 20:00. Este nivel de humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 13:00 y las 15:00, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en comparación con la temperatura real.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es igualmente nula, lo que sugiere que el tiempo será estable y sin interrupciones.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.