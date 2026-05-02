El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se prevé un aumento en la nubosidad que podría dar lugar a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia en este intervalo.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 16 grados, pero se espera que alcancen un máximo de 23 grados en la tarde. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 91% por la noche. Esto puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, el viento cambiará de dirección, predominando del oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente más fresco, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas en la región. Es recomendable que los habitantes de Lebrija estén atentos a las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con nubes y posibilidad de lluvias, temperaturas agradables y un viento que podría intensificarse hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.