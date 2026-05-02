El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente nublado, con un inicio de jornada caracterizado por un cielo poco nuboso que dará paso a nubes altas a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 21:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y alcanzando un 75% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco en general, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 65% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con solo 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque podría haber algunas gotas, no se anticipa un evento significativo de lluvia.

El viento soplará desde el sur durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección, predominando del norte y noroeste, lo que podría aportar algo de frescura a la tarde.

En resumen, el día en Jaén se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.