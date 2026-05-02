El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nuboso a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 21°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que pueden resultar incómodos para algunas personas. Esto es típico de la época del año en la región, donde la combinación de temperaturas suaves y alta humedad puede generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades en la playa o en zonas abiertas, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que desean disfrutar de un día soleado, aunque con un cielo cubierto. Las condiciones climáticas son favorables para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque no será completamente despejado, puede ser igualmente hermoso con las nubes en el horizonte.

En resumen, hoy en Isla Cristina se anticipa un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa del sur que puede refrescar el ambiente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.