El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Huelva se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que alternarán entre nubosidad y algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 22 grados. Sin embargo, la nubosidad persistente podría limitar la sensación de calor, haciendo que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es. La probabilidad de precipitación es baja en general, aunque hay un leve riesgo de lluvia escasa en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 14:00 horas, con un 70% de probabilidad de que se produzcan algunas gotas.

El viento soplará de dirección sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será mínima, con un 15% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, disminuyendo a un 10% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propicias para tormentas significativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 84% al final del día, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque frescas por el viento. La posibilidad de lluvia es baja, pero no se descarta por completo. Los habitantes de la ciudad deben estar preparados para un día de primavera típico, donde la vestimenta ligera será adecuada, pero con una chaqueta o abrigo a mano para las horas más frescas y ventosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.