El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados en las horas centrales del día, lo que podría resultar en un ambiente agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 64% al inicio del día y que podría aumentar hasta el 79% en la tarde.

A partir de la tarde, se prevé un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros en este intervalo. Las lluvias, aunque no intensas, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 11 km/h en la mañana y aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

La humedad también jugará un papel importante en la sensación térmica, con niveles que se mantendrán altos, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que realmente son. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan a alrededor de 18 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas en la mañana, un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y potencialmente húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre con precaución ante la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.