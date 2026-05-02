El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 25 grados, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 49% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Los vientos, que soplarán predominantemente del sur y suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 39 km/h en las horas centrales, lo que podría provocar ráfagas más intensas en algunas áreas.

A lo largo de la tarde, existe una probabilidad del 50% de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.1 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá intervalos nubosos y, en algunos momentos, cielos nubosos con lluvia ligera. Es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos, especialmente si planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se incrementa durante la tarde, con un 25% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas. Sin embargo, las tormentas no se anticipan como severas, aunque podrían generar algunos momentos de inquietud.

A medida que caiga la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y humedad podría afectar la percepción del tiempo.

En resumen, hoy en Écija se prevé un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas por la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.