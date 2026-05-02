El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra de manera más densa, alcanzando un estado de cubierto en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga en torno al 52% por la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se presenten intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de un ligero chaparrón.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las zonas abiertas, por lo que se recomienda precaución si se planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidad de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.