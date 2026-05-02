El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas centrales, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 48% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Córdoba experimentará intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de la mañana. Las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente entre las 8 y las 2 de la tarde, con un 60% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.1 mm en estos periodos. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a un 10%, lo que sugiere que las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, aunque con una tendencia a despejarse. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:10, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, especialmente en las horas previas a la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.