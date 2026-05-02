El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se espera un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo de 24 grados hacia las 18:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 21 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 52% en las horas centrales del día, para luego aumentar nuevamente hacia la noche, alcanzando un 75% al final de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, pero se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, se espera que las lluvias sean ligeras y no generen acumulaciones significativas.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la combinación de nubes y la posibilidad de lluvia podría afectar los planes. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo disfrutar de un atardecer que se producirá a las 21:15 horas, ofreciendo una vista agradable antes de que caiga la oscuridad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.