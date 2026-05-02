El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cartaya según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 2 de mayo de 2026, Cartaya se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada, las condiciones meteorológicas han estado marcadas por un cielo cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos en que se podrán observar algunas nubes altas.
La temperatura en Cartaya oscilará entre los 15 y 22 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 22 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 18 grados por la noche. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70%, podría hacer que se sienta un poco más caluroso.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. Este viento podría ser un alivio en las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de cambios en el cielo, ya que las nubes pueden variar a lo largo del día.
La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que hoy será un día tranquilo en términos meteorológicos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región.
En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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