El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Carmona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 15 grados, mientras que en la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 55% por la mañana y aumentando hasta un 76% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor temperatura. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se espera que sean significativas. Por la noche, la probabilidad de lluvia disminuye nuevamente, manteniéndose en un 10% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente.

El viento soplará mayormente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h en la mañana, aumentando a 29 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas de viento más fuerte.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible sensación de calor y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.