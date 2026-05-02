El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados durante la mañana, con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día.

A partir de la tarde, la situación meteorológica cambiará, con un incremento en la nubosidad que dará paso a un cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 24 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 48% al 51%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias escasas a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para la posibilidad de un chaparrón ligero.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h por la tarde. Este viento podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas y un 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que, aunque hay posibilidad de tormentas, no se espera que sean severas. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse ligeramente afectada por la nubosidad y la lluvia.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo variable, con nubes altas y cubiertas, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de la mañana, pero estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.