El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 64% hacia el final del día.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en contraste con las temperaturas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance.
La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 15% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. A pesar de esto, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia que pudiera presentarse sería ligera y pasajera.
La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente agradables, con el sol saliendo a las 07:21 y poniéndose a las 21:08, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.
En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de que podría haber algunas lluvias ligeras por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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