El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, se espera en Cabra un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta un 51% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 64% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en contraste con las temperaturas más cálidas. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que el día avance.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 15% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. A pesar de esto, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia que pudiera presentarse sería ligera y pasajera.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la región. Los amaneceres y atardeceres serán especialmente agradables, con el sol saliendo a las 07:21 y poniéndose a las 21:08, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de que podría haber algunas lluvias ligeras por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.