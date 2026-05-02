El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 2 de mayo de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en la tarde, donde se espera un incremento en la nubosidad que podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados hacia la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 19 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 49% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. A medida que la tarde avance, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría contribuir a la formación de nubes y posibles lluvias.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la alta humedad.
La probabilidad de precipitación aumentará notablemente en la tarde, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias se prevén como escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. La probabilidad de tormenta también se incrementa en este periodo, alcanzando un 55%, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.
A lo largo del día, se recomienda a los habitantes de Las Cabezas de San Juan estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables. Es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, sobre todo en las horas de mayor probabilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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