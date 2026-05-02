El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Bormujos se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación cambiará, y se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo algunas lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 52% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, la sensación de calor será soportable, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y noroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en la franja horaria de 14:00 a 20:00, alcanzando un 80%. Esto indica que es probable que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, las primeras horas del día y la noche se mantendrán secas, con una probabilidad de precipitación del 0% en esos periodos.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque la mañana comenzará con un cielo despejado, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir por la tarde, ya que las lluvias podrían ser impredecibles.

En resumen, Bormujos experimentará un día de contrastes, comenzando con un cielo despejado y temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias en la tarde. Es un día ideal para disfrutar de la mañana al aire libre, pero con precaución ante la llegada de la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.