El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y se espera que esta tendencia continúe durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en la madrugada y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 17°C por la tarde. A lo largo del día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24°C en las horas centrales. La sensación térmica será moderada, con un nivel de humedad relativa que variará entre el 48% y el 80%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 25% en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur a una velocidad de 11 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. En las horas de la tarde, se prevén rachas de viento del oeste que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.