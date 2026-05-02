El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado poco nuboso durante la primera hora del día. A medida que avanza la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama, manteniendo una atmósfera mayormente cubierta hasta la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 20 grados . La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 17 grados a las 00:00 y manteniéndose en torno a los 16 grados durante la primera hora. A medida que el día avanza, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo más cálido y agradable para actividades al aire libre.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 54% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias, aunque hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, con un 25% de posibilidad.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y los 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas más cálidas. Este viento puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría afectar la sensación térmica.
En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La combinación de alta humedad y viento moderado puede hacer que la sensación térmica varíe, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo cambiante a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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