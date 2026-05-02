El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, en Baena se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 23 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 18 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 23 grados hacia las 16:00 horas.

El estado del cielo variará a lo largo del día. La mañana iniciará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas que cubrirán el cielo. A pesar de esta cobertura, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 25% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% hacia el final de la jornada. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste al inicio del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h entre las 16:00 y las 17:00 horas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

El orto se producirá a las 07:20 horas y el ocaso será a las 21:08 horas, lo que proporcionará un día largo y luminoso, ideal para actividades al aire libre. En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a la nubosidad que podría aumentar hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.