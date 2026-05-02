El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto en varias horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo esté muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad del sol. A medida que avance la jornada, las nubes altas continuarán dominando el panorama, aunque se prevé que haya momentos de cielo despejado, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados en la tarde y llegando a un máximo de 23 grados hacia el final del día. Esta variación térmica sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de un tiempo más fresco en las horas de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando hasta un 81% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las áreas costeras, donde el viento puede ser más intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Ayamonte podrán disfrutar de un día seco. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que favorece la realización de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.