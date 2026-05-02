El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, alrededor de las 15:00. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 50% por la tarde.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas. Este aumento en la velocidad del viento podría ser notable durante las horas de mayor temperatura, proporcionando un alivio ante el calor.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será muy baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 20% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, las condiciones no parecen propicias para tormentas, ya que la probabilidad de tormenta también se mantiene en un 0% en las primeras horas y un 20% en la misma franja horaria. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, no se anticipan eventos significativos de lluvia.
La calidad del aire se verá favorecida por la ausencia de precipitaciones y la presencia de viento, lo que ayudará a dispersar cualquier posible contaminación. Los habitantes de Arahal podrán disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que rondarán los 18 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 70% hacia la medianoche. Los amantes de la astronomía deberán esperar hasta más tarde para observar las estrellas, ya que el ocaso se producirá a las 21:12, y las nubes altas podrían dificultar la visibilidad. En resumen, un día mayormente nublado pero agradable para disfrutar en Arahal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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