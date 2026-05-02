El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 20 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo a un 48% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se registran ligeras posibilidades de lluvia en la tarde, con un 5% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 15% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se esperan tormentas, lo que significa que el día transcurrirá sin interrupciones significativas por mal tiempo.

Los amaneceres en Andújar serán especialmente hermosos hoy, con el sol saliendo a las 07:18 y poniéndose a las 21:08, lo que brinda una larga jornada de luz natural. En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente nublado, cálido y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.