El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde, lo que podría generar algunas precipitaciones ligeras. La probabilidad de lluvia es más significativa entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 85% de posibilidad de que se registren lluvias escasas, lo que podría traducirse en acumulaciones de hasta 0.1 mm.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que caiga la noche, se espera un ligero descenso, con mínimas que rondarán los 16°C. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 58% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

El viento soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección sur y su velocidad aumente, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en la mañana, pero podría incrementarse ligeramente en la tarde, alcanzando un 20% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, y las condiciones climáticas se mantendrán relativamente estables.

Los amaneceres en Almonte serán agradables, con el sol saliendo a las 07:29, mientras que el ocaso se producirá a las 21:16, ofreciendo una buena cantidad de luz diurna. A lo largo del día, se recomienda a los habitantes que estén preparados para posibles lluvias ligeras y que disfruten de las temperaturas agradables, pero que también se mantengan atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.