El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, manteniendo una atmósfera grisácea que persistirá hasta la tarde. A partir de las 08:00, se prevé que la situación se complique ligeramente con la posibilidad de lluvias escasas, que se extenderán hasta las 14:00. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, aunque la cantidad esperada es mínima, con acumulados de apenas 0.1 mm.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 15 y 22 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 22 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 79% en la mañana y descendiendo gradualmente a un 61% hacia la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las nubes comenzarán a despejarse ligeramente, dando paso a un cielo más nuboso, pero sin pronósticos de tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que sugiere que, a pesar de la inestabilidad en la mañana, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual. Los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, pero a medida que avance la tarde, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.