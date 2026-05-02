El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la cobertura nubosa se intensificará, dando paso a un ambiente muy nuboso y cubierto, especialmente a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 58% por la mañana y alcanzando hasta un 77% en las horas de la noche. Esta combinación de nubes y humedad podría generar condiciones propensas a la precipitación, aunque las lluvias serán escasas. Se prevé que a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente, con un 60% de posibilidades de que se registren precipitaciones ligeras, que podrían acumular hasta 0.1 mm en las horas siguientes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. A partir de las 18:00 horas, el viento cambiará a dirección noreste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 45% durante la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la actividad eléctrica no se anticipa como un fenómeno generalizado, y las tormentas, si se producen, serán de corta duración y de baja intensidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 21:00 horas. El cielo permanecerá cubierto, y la humedad seguirá en aumento, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 21:14 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas más cálidas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.