El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Alcalá la Real se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que dominarán el cielo a partir de la madrugada y continuarán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 92% a las 8 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 54% a media tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se incrementa a un 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, existe la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente si se desarrollan nubes más densas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es también baja, con un 10% de posibilidad en la misma franja horaria.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día mayormente soleado, aunque es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo por si se presentan cambios inesperados en la tarde. La puesta de sol se producirá a las 21:06, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día que, aunque comenzará tranquilo, podría traer sorpresas en forma de lluvia. En resumen, se prevé un día variado en Alcalá la Real, ideal para disfrutar de la primavera, pero con la precaución de estar preparados para posibles cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.