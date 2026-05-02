El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera que el cielo se cubra de nubes más densas, alcanzando un estado de cubierto a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando hasta un 78% en las horas de la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 32 km/h.

A lo largo del día, existe una probabilidad de precipitación que se incrementa notablemente en la tarde, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias ligeras.

La probabilidad de tormenta también se eleva en la tarde, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían generar cierta inquietud entre los ciudadanos. Por la mañana, la probabilidad de tormenta es mínima, pero se recomienda estar alerta a los cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y un aumento en la probabilidad de lluvia y tormentas hacia la tarde. Los ciudadanos deben prepararse para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones para disfrutar de este día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.