El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 1 de mayo de 2026, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 12 y 25 grados a lo largo de la jornada. La mañana comenzará con un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente desde temprano. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 25 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur-sureste con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y un refrescante alivio ante el calor.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, sin embargo, no se anticipa precipitación alguna. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 18 grados, manteniendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera a las 21:12, justo cuando el sol se oculta en el horizonte.

En resumen, este 1 de mayo será un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por las calles de El Viso del Alcor. Con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, es una oportunidad perfecta para celebrar el Día del Trabajo en un entorno propicio para el disfrute y la convivencia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.