El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se espera una temperatura de 16 grados, que descenderá ligeramente a 12 grados durante la mañana, pero se recuperará rápidamente a medida que avance el día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 98% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 53% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol harán de este un día ideal para paseos, picnics o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 21:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:12. La noche será tranquila, con temperaturas que rondarán los 18 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el día de hoy en Utrera se presenta como una jornada primaveral perfecta, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.