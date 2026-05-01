El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 25% entre las 2:00 y las 8:00, lo que podría traducirse en ligeras lloviznas. La temperatura en este periodo se mantendrá en torno a los 15 grados , con una humedad relativa que rondará el 52%, lo que puede generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que descenderán ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. La humedad aumentará, alcanzando un 58% a mediodía. Aunque la probabilidad de lluvia se reduce a cero entre las 8:00 y las 14:00, el ambiente seguirá siendo húmedo y nublado.
Por la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar. A partir de las 15:00, el cielo se tornará poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 21 grados a las 15:00 y 22 grados hacia las 16:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cálido y agradable. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos hacia el final de la tarde, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 22 grados hasta las 19:00.
El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán los 46 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 22:00.
En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con ligeras posibilidades de lluvia en la mañana, seguido de una tarde más cálida y despejada. Los habitantes de la ciudad podrán disfrutar de un tiempo más agradable a medida que avanza el día, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.
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