El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas a lo largo del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Tomares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas de la mañana, la humedad alcanzará el 70%, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 36% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h. Esto puede proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

El orto se producirá a las 07:28 y el ocaso a las 21:13, lo que significa que los habitantes de Tomares podrán disfrutar de un día largo y soleado. En resumen, el tiempo de hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.